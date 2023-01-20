«Разборка преступных кланов»: Пригожин с иронией охарактеризовал отношения ЧВК «Вагнер» и США

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин ответил на просьбу агентства Reuters дать комментарий о решении американских властей признать ЧВК «Вагнер» международной преступной организацией. Его слова приводит пресс-служба компании «Конкорд».
Издание отметило, что Вашингтон введет новые ограничения против военной компании уже на следующей неделе. Предприниматель, в свою очередь, отметил, что теперь США и ЧВК «Вагнер» работают на одном поприще.
«Наконец-то теперь ЧВК "Вагнер" и американцы — коллеги. Наши взаимоотношения отныне можно называть «разборка преступных кланов», – сказал он.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что американский минфин признал ЧВК «Вагнер» транснациональной преступной организации. Он добавил, что на следующей неделе будут введены ограничения против самой военной компании и ее «сети поддержки во многих странах».