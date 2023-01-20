«По зову сердца»: Пригожин объяснил критику в адрес губернатора Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин объяснил критику в адрес губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Предприниматель поделился этой информацией в ходе интервью «Невским новостям».
Пригожин заявил, что критиковал губернатора «по зову сердца». Предприниматель, как и все жители Петербурга, понимал, что, действительно, нельзя не ругать Беглова за сложившуюся в городе ситуацию.
«Второе – это был способ обратить внимание федеральной власти на то, что Александр Дмитриевич не справляется со своей работой», — подчеркнул бизнесмен, отметив, что конструктивная критика оказалась бесполезной.
По словам Пригожина, он не привык заниматься бессмысленной работой. В связи с этим необходимо разработать новые методы, как добиться изменений в управлении Петербургом. Это и привело к паузе в критике губернатора.
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