Flightradar зафиксировал неизвестный самолет в воздушном пространстве Украины

Далее воздушное судно заметили недалеко от молдавской границы над Тузлами, где оно развернулось в сторону ПГТ Сарата. Его движение преимущественно осуществлялось над приграничным пространством. За все время аппарат преодолел более 1500 километров со средней скоростью 200 км/ч.