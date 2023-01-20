Flightradar зафиксировал неизвестный самолет в воздушном пространстве Украины

Летательный аппарат неизвестного происхождения засекли в воздушном пространстве Украины. Об этом пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на сервис Flightradar.
Судя по карте приложения, самолет начал свой путь 20 января примерно в 15:30 в окрестностях поселка Новый Буг Николаевской области. После взлета он направился в южном направлении и достиг Одесской области.
Далее воздушное судно заметили недалеко от молдавской границы над Тузлами, где оно развернулось в сторону ПГТ Сарата. Его движение преимущественно осуществлялось над приграничным пространством. За все время аппарат преодолел более 1500 километров со средней скоростью 200 км/ч.