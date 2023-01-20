«Вербовкой сербов я не занимаюсь»: Пригожин прокомментировал слухи о требовании сербских активистов возбудить дело против ЧВК «Вагнер»

Бизнесмен Евгений Пригожин опроверг слухи о вербовке граждан Сербии в состав ЧВК «Вагнер». Таким образом он ответил на призывы активистов из Украины и Сербии возбудить уголовное дело в его отношении.
Предприниматель ответил на запрос издания RTVI. Журналисты попросили его прокомментировать информацию от агентства Reuters, согласно которой группа сербских и украинских активистов потребовала возбудить уголовное дело против ЧВК «Вагнер», якобы вербующей граждан Сербии. При этом в числе вербовщиков агентство называет посла России в Сербии Александра Боцана-Харченко и главу сербского Агентства по безопасности и информации Александра Вулина. По словам Пригожина, он слышит эти фамилии впервые.
«Я на украинских вербовщиков в Польше и Болгарии заявлений не писал. И считаю, что это их полное право. Чем больше пришлют, тем больше убьем. Вербовкой сербов я не занимаюсь. Люди, которые приходят в ЧВК "Вагнер", идут по зову своей совести. Если против меня возбудить уголовное дело, я абсолютно не против. Более того, если вам удастся меня посадить, я буду рад, так как после этого я смогу записаться добровольцем в ряды ЧВК "Вагнер"», — приводятся его слова в публикации, размещенной на странице пресс-службы компании «Конкорд» в социальной сети «ВКонтакте».
Евгений Пригожин ранее уже комментировал слухи о том, что ЧВК «Вагнер» якобы присутствует в Сербии. По его словам, слухи о деятельности «музыкантов» в стране не имеют под собой совершенно никаких оснований.