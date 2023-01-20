«Вербовкой сербов я не занимаюсь»: Пригожин прокомментировал слухи о требовании сербских активистов возбудить дело против ЧВК «Вагнер»

Предприниматель ответил на запрос издания RTVI. Журналисты попросили его прокомментировать информацию от агентства Reuters, согласно которой группа сербских и украинских активистов потребовала возбудить уголовное дело против ЧВК «Вагнер», якобы вербующей граждан Сербии. При этом в числе вербовщиков агентство называет посла России в Сербии Александра Боцана-Харченко и главу сербского Агентства по безопасности и информации Александра Вулина. По словам Пригожина, он слышит эти фамилии впервые.