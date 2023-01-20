Express: всего один указ Путина способен оказать большое стратегическое влияние на НАТО

Речь идет об указе президента России относительно создания ядерных торпед «Посейдон», волна от взрыва которых может смыть береговую линию возможного противника. Как отметил автор издания, ни одна страна Североатлантического альянса не обладает системами, которые смогут увидеть и перехватить этот вид оружия.