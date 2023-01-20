Express: всего один указ Путина способен оказать большое стратегическое влияние на НАТО

Всего один документ российского лидера Владимира Путина способен негативно отразиться на всех странах военного блока. Такое мнение высказал журналист Рохан Гупта в статье для Express.
Речь идет об указе президента России относительно создания ядерных торпед «Посейдон», волна от взрыва которых может смыть береговую линию возможного противника. Как отметил автор издания, ни одна страна Североатлантического альянса не обладает системами, которые смогут увидеть и перехватить этот вид оружия.
«Полностью функционирующий "Посейдон" окажет невероятное стратегическое влияние», — говорится в материале.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящий момент диалог с Москвой не представляется возможным.