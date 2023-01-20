Захарова одним аргументом «перечеркнула» слова Запада о беспокойстве из-за жертв на Украине

Слова западных политиков о якобы «обеспокоенности» из-за жертв украинского конфликта далеки от их истинного отношения к кризису. На лицемерную позицию недругов России указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат привела весомый аргумент, которым раз и навсегда перечеркнула «жалостливые» заявления зарубежных стран. Она напомнила, что Запад ни разу не осудил военные преступления киевского режима, который отдавал приказы на обстрел заведомо мирных целей в Донбассе.
«Коллективный Запад, лицемерно выражая обеспокоенность по поводу жертв на территориях, подконтрольных киевскому режиму, продолжает демонстрировать, что его не волнует судьба жертв обстрелов ВСУ», — гласит сообщение Захаровой на сайте МИД РФ.
По мнению представителя министерства, кураторы Киева фактически принесли Украину и ее жителей в жертву. Страна стала лишь инструментом в их руках для борьбы с Россией.