Захарова одним аргументом «перечеркнула» слова Запада о беспокойстве из-за жертв на Украине

Дипломат привела весомый аргумент, которым раз и навсегда перечеркнула «жалостливые» заявления зарубежных стран. Она напомнила, что Запад ни разу не осудил военные преступления киевского режима, который отдавал приказы на обстрел заведомо мирных целей в Донбассе.