Эксперт Подберезкин объяснил, почему Зеленский так торопит Запад с военной помощью

Украинский президент Владимир Зеленский на протяжении уже нескольких лет ежедневно выпрашивает у Запада оружие. Но сейчас ему приходится настойчиво поторапливать поставщиков военной помощи. И тому есть сразу несколько причин.
О том, почему Зеленский так отчаянно призывает страны Запада ускориться в снабжении ВСУ тяжелыми вооружениями, в эфире радио Sputnik рассказал доктор исторических наук, военный эксперт Алексей Подберезкин.
Ранее украинский лидер перед встречей контактной группы по поддержке Украины на военной базе США «Рамштайн» в Германии призвал страны Запада ускориться с поставками военной помощи.
«Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки», – подчеркнул Зеленский.
За день до этого, выступая онлайн на «украинском завтраке» на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Владимир Зеленский рассказал западным партнерам, что самым слабым местом Украины является система противовоздушной обороны, так как страна имеет лишь 10% от необходимых ей систем ПВО.
Также Зеленский, требуя от Запада передать украинским войскам танки Leopard, заявил, что нужно не искать поводов для отказа, а просто «взять и дать».
Комментируя напор, с которым президент Украины выпрашивает у иностранных партнеров военную технику для ВСУ, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что потребности Украины в этой области возросли не только из-за военного конфликта. По словам эксперта, причина такой настойчивости кроется еще и в коррупции, а также в разгильдяйстве.
«Зеленский торопит Запад по три раза в день уже на протяжении нескольких лет. Сейчас торопит, потому что оружия не хватает. Нужно не только компенсировать потери, которые он несет, но еще и своровать, продать на сторону что-то, – объяснил эксперт. – Разгильдяйство опять же, техника быстро выходит из строя – и они остаются без оружия».
Именно поэтому, по его словам, Украине срочно требуется все больше и больше западного оружия, заключил Подберезкин.