Эксперт Подберезкин объяснил, почему Зеленский так торопит Запад с военной помощью

Комментируя напор, с которым президент Украины выпрашивает у иностранных партнеров военную технику для ВСУ, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин отметил, что потребности Украины в этой области возросли не только из-за военного конфликта. По словам эксперта, причина такой настойчивости кроется еще и в коррупции, а также в разгильдяйстве.