Бывший советник Кучмы Соскин: Путин одной фразой вынудил Байдена изменить планы на Украину

Белый дом испугался слов главы РФ о возможных последствиях поставок оружия ВСУ для западного мира, отметил политик. Вашингтону было необходимо изменить свою политику по поводу военной поддержки, добавил Соскин. Такой информацией он поделился на своем YouTube-канале.