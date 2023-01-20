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Бывший советник Кучмы Соскин: Путин одной фразой вынудил Байдена изменить планы на Украину

Политика
Бывший советник Кучмы Соскин: Путин одной фразой вынудил Байдена изменить планы на Украину

Президент России Владимир Путин всего одной фразой вынудил своего коллегу из Соединенных Штатов Америки Джо Байдена изменить свои планы касательно киевского режима. Об этом с уверенностью заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Белый дом испугался слов главы РФ о возможных последствиях поставок оружия ВСУ для западного мира, отметил политик. Вашингтону было необходимо изменить свою политику по поводу военной поддержки, добавил Соскин. Такой информацией он поделился на своем YouTube-канале.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров указал на единую позицию Минска и Москвы в отношении ключевых задач СВО на украинской земле.

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