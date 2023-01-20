Особенности формирования новостных лент в соцсети ЯRUS можно использовать для бизнес-аналитики

Это значительно облегчает пользователям социальной сети ориентацию в более чем 70000 ежедневных новостей. В ЯRUS уточнили, что для составления их ленты используется 10000 официальных СМИ. Не переставая совершенствовать свою команду, отечественные разработчики создали самый удобный и комфортный для пользователей новостной агрегатор.