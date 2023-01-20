Особенности формирования новостных лент в соцсети ЯRUS можно использовать для бизнес-аналитики

Команда отечественной социальной сети ЯRUS рассказала о своем подходе в формировании новостных лент. Их особенности можно использовать как инструмент для бизнес-аналитики, рассказали разработчики популярного ресурса.
Так, нейронные сети ранжируют поток разнообразной информации на четыре типа — трендовые новости, тематические новости, региональные новости и персональные новости. Последние являются наиболее детальной настройкой новостного потока, поскольку отвечают ключевым запросам по ключевым словам или фразам.
«С помощью персональных «ярусов» в нашем приложении можно не только получить самую свежую информацию, но и собирать статистику по упоминаемости какого-либо бренда, персоны или конкурентов на рынке за длительный период», — пояснил основатель и директор по разработке социальной сети ЯRUS Дмитрий Илюхин.
Это значительно облегчает пользователям социальной сети ориентацию в более чем 70000 ежедневных новостей. В ЯRUS уточнили, что для составления их ленты используется 10000 официальных СМИ. Не переставая совершенствовать свою команду, отечественные разработчики создали самый удобный и комфортный для пользователей новостной агрегатор.