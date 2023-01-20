Ограду-памятник мясокомбината им. Кирова разломали в Петербурге

Неизвестные разломали историческую ограду мясокомбината им. Кирова в Московском районе Петербурга. Градозащитники вызвали на место силовиков, после чего снос был остановлен, сообщает пресс-служба КГИОП.
Несмотря на свой статус объекта культурного наследия, памятник сейчас никому не принадлежит. В августе 2022 года КГИОП обращался в администрацию Московского района с просьбой принять объект в собственность города, но никто не предпринял попыток сделать это.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал провести проверку после информации о сносе исторического Дома княгини Шаховской в Петербурге. Жители города обращались с проблемой к команде губернатора Александра Беглова, однако Смольный не отреагировал на просьбы.