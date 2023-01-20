Норкин шуткой о Путине и Зеленском жестко прошелся по западным СМИ

Ведущий Андрей Норкин одной шуткой жестко раскритиковал СМИ западного мира за недостоверную информацию о российском президенте Владимире Путине.
Журналист в ходе эфира программы «Место встречи» указал на намерение таких представителей прессы испортить репутацию главы РФ. Его коллегу из Украины Владимира Зеленского они, наоборот, обожествляют, отметил Норкин.
«Причина продовольственного кризиса во всем мире – Путин. Самый влиятельный человек на планете – Зеленский», — поднял на смех западных корреспондентов Норкин.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдога указал на свое намерение стать посредником в ходе мирного диалога между Москвой и Киевом. О своей готовности он заявил в ходе деловых переговоров с Зеленским в пятницу, 20 января.