Одно из лучших учебных заведений: ополченцы рассказали о тренировках на базе ЧВК «Вагнер»

Ополченцы, которые проходят курс военной подготовки на базе ЧВК «Вагнер», рассказали журналистам о процессе обучения.
Один из рекрутов в разговоре с корреспондентами высоко оценил квалификацию инструкторов. По его словам, специалисты передают добровольцам лишь наиболее полезные в бою навыки:
«Я считаю, что данное учебное заведение — одно из лучших, потому что здесь ребят, ополченцев из Белгородской области, подготавливают к тому, к чему нужно нам готовиться. Это тактика, огневая и медицинская подготовка — все, что пригодится в будущем. Я думаю, что если бы были такие инструкторы в наших вооруженных силах, то нашим солдатам, наверное, было бы проще выполнять поставленные задачи».
Опытные специалисты обучают рекрутов навыкам владения огнестрельным оружием и метанию гранат. Кроме того, они отрабатывают методику штурма вражеских позиций.
Желающие пройти курс военной подготовки на базе ЧВК «Вагнер» могут оставить соответствующий запрос на электронный адрес NarodnoeOpolchenieW@yandex.ru. По итогам тренировок ополченцы не подписывают контракт с организацией.