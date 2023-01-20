Российское военно-историческое общество поддержало идею создать памятник героям СВО

В Кирове прошла конференция регионального отделения Российского военно-исторического общества. Его председатель Роман Береснев поддержал идею губернатора Кировской области Александра Соколова по установлению в городе памятника отличившимся участникам СВО.
Глава региона предложил установить в Кирове монумент всем участникам спецоперации, которые стали Героями России, были награждены орденами Мужества, другими боевыми наградами, сообщает «Кировская правда». Он также попросил Российское военно-историческое общество организовать общественное обсуждение этой идеи.
Кроме того, Александр Соколов поддержал еще одно предложение, которое озвучивалось уже давно: установка памятника святому благоверному князю Александру Невскому. Губернатор области отметил, что такую инициативу вполне реально воплотить к 650-летнему юбилею города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году.