Российское военно-историческое общество поддержало идею создать памятник героям СВО

Кроме того, Александр Соколов поддержал еще одно предложение, которое озвучивалось уже давно: установка памятника святому благоверному князю Александру Невскому. Губернатор области отметил, что такую инициативу вполне реально воплотить к 650-летнему юбилею города Кирова, который будет отмечаться в 2024 году.