«Жизни ничего не угрожает»: Пригожин рассказал о состоянии попавшей под обстрел ВСУ журналистки Елсуковой

Елсукова вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» попала под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент случился утром 20 января в здании железнодорожного вокзала населенного пункта Соль. Елсукова получила сквозное осколочное ранение левого коленного сустава. Пригожин сообщил, что сейчас военкор находится в пути на территорию России для получения всей необходимой помощи.