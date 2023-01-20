«Жизни ничего не угрожает»: Пригожин рассказал о состоянии попавшей под обстрел ВСУ журналистки Елсуковой

Предприниматель Евгений Пригожин рассказал о спасении военкора Readovka Анастасии Елсуковой. По словам бизнесмена, жизни военного корреспондента ничего не угрожает.
Елсукова вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» попала под минометный обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Инцидент случился утром 20 января в здании железнодорожного вокзала населенного пункта Соль. Елсукова получила сквозное осколочное ранение левого коленного сустава. Пригожин сообщил, что сейчас военкор находится в пути на территорию России для получения всей необходимой помощи.
«В настоящий момент ее жизни ничего не угрожает. Она находится в движении на территорию РФ. По словам сотрудников группы сопровождения, Анастасия вела себя спокойно, хладнокровно и мужественно, от начала до конца пройдя путь раненого бойца ЧВК "Вагнер"», — цитирует заявление бизнесмена пресс-служба группы «Конкорд».
Кроме этого, состояние Елсуковой прокомментировал главный врач фронтового госпиталя ЧВК «Вагнер». Специалист подчеркнул, что журналистке не грозит ампутация.
«Минут 40-50 назад нашими средствами Анастасия эвакуируется на дальнейшее специализированное лечение в наши другие тыловые госпитали. Левая конечность сохранена, состоянию ничего не угрожает», — сообщил врач.
Ранее Елсукова рассказывала, что подразделения ЧВК «Вагнер» столкнулись с серьезным сопротивлением ВСУ в Соледаре. Город был освобожден благодаря правильной стратегии «музыкантов».