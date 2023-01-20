США намерены выкупить советское оружие для Украины у латиноамериканских стран

Соединенные Штаты хотят скупить запасы советского и российского оружия у стран Латинской Америки, чтобы передать его украинской армии. Такое заявление сделали журналисты издания «Военное обозрение».
Глава Южного командования США, генерал Лора Ричардсон заявила, что работа ведется сразу с шестью странами данного региона. Правительство Кубы, Венесуэлы и Никарагуа сразу отказались от такого предложения.
«Россия имеет союзников в [правительствах] Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, но шесть других стран региона также имеют российскую военную технику. <…> США пытаются побудить эти шесть стран пожертвовать Украине российскую военную технику и заменить ее американским оружием», — прокомментировала она.
Более того, Ричардсон указала, что в регионе также увеличивается влияние Пекина. Представитель американского военного ведомства напрямую заявила, что Россия, Китай и «транснациональные преступные организации» являются прямыми конкурентами Вашингтона.
Эксперт по Латинской Америке, профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец заявил, что латиноамериканские страны намерены и дальше дистанцироваться от украинского конфликта.
«Они считают, что санкции должны вводится только по решению ООН. А также выступают против втягивания их в чужой конфликт в качестве участников», — сказал он.
Аналитик добавил, что чем больше российского оружия есть в арсенале страны Латинской Америки, то тем меньшее она, как правило, хочет продавать его американцам. Более того, Хейфец подчеркнул, что Вашингтон рассматривает данную возможность как способ укрепления собственного военно-промышленного комплекса.
«Это способ потеснить Россию на рынке вооружений. За последние 15 лет Россия успешно смогла закрепиться на американском рынке оружия, и [американцам] хотелось бы отбить позиции назад», — резюмировал эксперт.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 2,5 миллиарда долларов. Пентагон согласовал поставку 59 БМП Bradley на Украину. Дополнительно силовики ВСУ получат 90 бронемашин Stryker.