США намерены выкупить советское оружие для Украины у латиноамериканских стран

Аналитик добавил, что чем больше российского оружия есть в арсенале страны Латинской Америки, то тем меньшее она, как правило, хочет продавать его американцам. Более того, Хейфец подчеркнул, что Вашингтон рассматривает данную возможность как способ укрепления собственного военно-промышленного комплекса.