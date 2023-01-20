Politico: большинство европейских компаний отказались покидать российский рынок

Большинство фирм, чьи штаб-квартиры расположены в Евросоюзе и странах G7, продолжают работать и инвестировать в Россию. Лишь около 9% из 1400 организаций продали хотя бы одну дочернюю компанию после эскалации украинского конфликта, пишет Politico со ссылкой на исследование аналитиков.
«Эти результаты ставят под сомнение готовность западных фирм отделиться от экономик, которые их правительства теперь считают геополитическими соперниками», — гласит заявление авторов исследования.
Наибольшее число компаний, которые покинули российский рынок, приходится на США — порядка 17%. Следом Япония и ЕС — 15% и 8,3%. Ряд крупнейший мировых брендов, таких как Ford, Renault, McDonald's, Ikea и Shell, по оценке специалистов Йельского университета, входят в десятку по величине среди полностью ушедших из России западных компаний.
При этом многие другие «гиганты» продолжают работать и платить налоги. Например, Unilever, Subway или Barilla. По данным исследования, наиболее «лояльной» России оказалась Германия.
Журналисты пришли к выводу, что собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе делегаты заявляют о мерах поддержки Украины лишь на публику, а в кулуарах обсуждают, сколько еще продлится изоляция Москвы, и как долго они будут искать новые рынки для реализации совей продукции.
Что еще обсуждали на форуме в Давосе и почему там собрались «избранные люди» — читайте в материале «Политики Сегодня».