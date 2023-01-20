Politico: большинство европейских компаний отказались покидать российский рынок

Журналисты пришли к выводу, что собравшиеся на Всемирном экономическом форуме в Давосе делегаты заявляют о мерах поддержки Украины лишь на публику, а в кулуарах обсуждают, сколько еще продлится изоляция Москвы, и как долго они будут искать новые рынки для реализации совей продукции.