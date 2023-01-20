Глава правительства ЦАР Молуа заявил о необходимости отправки в страну большего числа инструкторов из РФ

По его словам, присутствие российских специалистов самым благотворным образом сказалось на ситуации в области безопасности. В связи с этим руководство страны получает многочисленные запросы со стороны граждан на расширение присутствия инструкторов из РФ, которых многие западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер».