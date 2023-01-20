Глава правительства ЦАР Молуа заявил о необходимости отправки в страну большего числа инструкторов из РФ

Правительство Центральноафриканской Республики хочет увеличить контингент российских инструкторов, которые занимаются подготовкой военнослужащих национальной армии ЦАР. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил глава правительства Феликс Молуа.
По его словам, присутствие российских специалистов самым благотворным образом сказалось на ситуации в области безопасности. В связи с этим руководство страны получает многочисленные запросы со стороны граждан на расширение присутствия инструкторов из РФ, которых многие западные СМИ связывают с ЧВК «Вагнер».
«Население просит увеличить присутствие российских подразделений для полного предотвращения действий вооруженных группировок», — рассказал премьер-министр.
В связи с этим в ходе переговоров с министром обороны РФ, которые состоятся в рамках визита Молуа в Москву, премьер ЦАР намерен затронуть вопрос о расширении сотрудничества между странами в сфере безопасности.
«Я собираюсь попросить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено. Мы также должны двигаться в направлении развития, чтобы все это дало видимые результаты, которые могли бы быть примером для подражания», — отметил Молуа.