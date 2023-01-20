Депутат Лебедев назвал фейком фотографии ПВО на московских крышах

Российский парламентарий Евгений Лебедев прокомментировал фотографии с изображением систем противовоздушной обороны на крышах столицы. Депутат предположил, что они были смонтированы.
Не так давно в Сети появились кадры, на которых изображены зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», расположенные на зданиях бизнес-центра и российского МО. Лебедев в ходе эфира на радио «Говорит Москва» сообщил, что не владеет информацией об установке подобных систем в столице.
«Я ничего об этом не знаю. Я думаю, это фейки, монтаж», — сказал депутат.
Ранее российское внешнеполитическое ведомство осудило Кишинев за блокировку русскоязычных интернет-изданий.