Депутат Лебедев назвал фейком фотографии ПВО на московских крышах

Не так давно в Сети появились кадры, на которых изображены зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», расположенные на зданиях бизнес-центра и российского МО. Лебедев в ходе эфира на радио «Говорит Москва» сообщил, что не владеет информацией об установке подобных систем в столице.