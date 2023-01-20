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Мистические рисунки стали замечать на могиле лидера ЛДПР Жириновского в Москве

Общество
Мистические рисунки стали замечать на могиле лидера ЛДПР Жириновского в Москве

Необычные рисунки начали появляться на могиле лидера ЛДПР Владимира Жириновского. На это обратили внимание работники Новодевичьего кладбища Москвы.

К месту захоронения политика регулярно приходят члены партии, а также поклонники Жириновского. За могилой следят, убирают снег, а также приносят конфеты, живые цветы и свечи.

Работники кладбища пока не могут сказать, кто именно оставляет мистические рисунки. Последний раз там было замечено изображение бога, радуги и парящих в небе голубей, пишет mk.ru.

Лидер ЛДПР был похоронен 8 апреля 2022 года. Он скончался в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.

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