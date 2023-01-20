Авиакомпания «Победа» не будет принципиально менять правила провоза багажа после решения суда

Несмотря на решение суда, лоукостер «Победа» не изменит общий подход к провозу ручной клади и багажа, сообщили представители пресс-службы авиаперевозчика.
Сотрудники компании отметили, что по итогам судебного разбирательства внесут некоторые изменения, которые не отразятся на тарифах. Так «Победа» уточнит правила и габариты дамских сумок и портфелей.
Отмечается, что по итогам встречи Ространснадзора и руководителей лоукостера, были согласованы уточненные формулировки правил провоза ручной клади. Как отмечает пресс-служба, это сделает правила простыми и понятными для пассажиров.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в аэропорту Шереметьево предложили снимать с рейсов пассажиров со сверхнормативной ручной кладью. Такие меры объясняют нежеланием задерживать рейсы и правилами лоукостеров.