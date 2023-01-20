С Новым Годом!

Авиакомпания «Победа» не будет принципиально менять правила провоза багажа после решения суда

Общество
Авиакомпания «Победа» не будет принципиально менять правила провоза багажа после решения суда

Несмотря на решение суда, лоукостер «Победа» не изменит общий подход к провозу ручной клади и багажа, сообщили представители пресс-службы авиаперевозчика.

Сотрудники компании отметили, что по итогам судебного разбирательства внесут некоторые изменения, которые не отразятся на тарифах. Так «Победа» уточнит правила и габариты дамских сумок и портфелей.

Отмечается, что по итогам встречи Ространснадзора и руководителей лоукостера, были согласованы уточненные формулировки правил провоза ручной клади. Как отмечает пресс-служба, это сделает правила простыми и понятными для пассажиров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в аэропорту Шереметьево предложили снимать с рейсов пассажиров со сверхнормативной ручной кладью. Такие меры объясняют нежеланием задерживать рейсы и правилами лоукостеров.

#авиакомпания "победа" #победа #авиакомпания #багаж #ручная кладь