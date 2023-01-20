SCMP: золото в руках России и Китая превращается в оружие против доллара

На рынке золота, как правило, не разглашается, кто именно и зачем покупает драгоценный металл. Хотя Китай время от времени спорадически раскрывает размеры своего золотого запаса. А вот Россия больше не разглашает эту информацию. Но в любом случае, в мире есть уверенность, что главными покупателями золота в минувшем году стали именно эти две страны.