SCMP: золото в руках России и Китая превращается в оружие против доллара

Россия и Китай продолжают запасаться золотом, превращая его в грозное оружие, направленное против Соединенных Штатов и верховенства доллара в мировой финансовой системе.
Об этом в материале для китайского издания South China Morning Postм рассуждает аналитик Энтони Роули. Перевод статьи на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».
По словам Роули, господство доллара в мире уже превратилось в настоящую тиранию. А у РФ и Китая есть причины этому противостоять, и их активные действия на рынке драгметалла повлекут за собой серьезные последствия.
Как сообщил ранее Всемирный совет по золоту, центральные банки разных стран в третьем квартале 2022 года купили больше золота, чем когда-либо раньше – 399 тонн.
На рынке золота, как правило, не разглашается, кто именно и зачем покупает драгоценный металл. Хотя Китай время от времени спорадически раскрывает размеры своего золотого запаса. А вот Россия больше не разглашает эту информацию. Но в любом случае, в мире есть уверенность, что главными покупателями золота в минувшем году стали именно эти две страны.
При этом Россия и Китай входят в число самых крупных производителей золота в мире и лидируют по объему своих золотых запасов.
«Итак, учитывая, что эти две страны вместе представляют собой основную силу в мировых запасах золота, а также в производстве, каковы вероятные последствия относительно внезапного наращивания золотых резервов их центральными банками? Они превращают драгоценный металл в оружие?» – интересуется Энтони Роули.
Накопленное Россией и Китаем золото, по мнению автора статьи, уже становится их оружием. Ведь Москва и Пектин стремятся снизить свою зависимость от американской валюты.
К тому же запасы драгметалла помогут России и Китаю создать собственную финансовую систему. Ведь основой денежной системы традиционно было именно золото, и тем, кто хочет создать новую систему потребуется много этого металла, чтобы ее поддержать.
Таким образом, есть вероятность, что Россия с Китаем в конце концов потеснят доллар на международных рынках. Тем более, что ожидается серьезное подорожание золота. Уже в 2023 году, по прогнозам экспертов, цена на золото поднимется выше 2000 долларов за унцию. А в будущем и эта высокая цена может вырасти вдвое.
Получается, что в итоге удвоится и стоимость золотых запасов РФ и Китая.