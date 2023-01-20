Газовый разворот на восток. Казахстан столкнулся с дефицитом и снизил поставки в Китай

Казахстан столкнулся с дефицитом газа на внутреннем рынке по итогам 2022 года и вынужденно сократил его экспорт. Вероятно, пришлось задуматься и об увеличении объемов закупок у России, при том, что республика занимает 22 место в мире и третье среди стран СНГ после РФ и Туркменистана по запасам голубого топлива.