Газовый разворот на восток. Казахстан столкнулся с дефицитом и снизил поставки в Китай

Казахстан столкнулся с дефицитом газа на внутреннем рынке по итогам 2022 года и вынужденно сократил его экспорт. Вероятно, пришлось задуматься и об увеличении объемов закупок у России, при том, что республика занимает 22 место в мире и третье среди стран СНГ после РФ и Туркменистана по запасам голубого топлива.
Всего за 2022 год в Казахстане добыли 53,3 млрд кубометров газа, что превышает план на 3,1%, сообщил министр энергетики Булат Акчулаков. При этом потребность в этом энергоресурсе внутри страны за последние пять лет выросла на 35%. Треть из полученного объема используется для нефтедобычи — главного экспортного товара.
Сокращение экспорта
Согласно отчету Минэнерго, в 2022 году на внутреннее потребление ушли 19,3 млрд кубометров (выше ожидаемого показателя на 7,2%). Для покрытия повышенного спроса, в том числе из-за перевода на газ алма-атинских ТЭЦ и ряда промышленных предприятий, запуска газохимических комплексов и активной газификации страны, пришлось уменьшить поток продаваемого голубого топлива за границу до 4,6 млрд кубометров.
«Снижение объемов экспорта газа позволило обеспечить растущий объем потребления на внутреннем рынке. Обеспечение газом населения является приоритетом», — сказал Акчулаков.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев более полугода назад говорил, что в республике газифицировано около 10 млн человек, отметив обеспечение внутреннего спроса приоритетной задачей. Правда при этом у Астаны есть обязательства и перед Китаем, поставки которому резко сократились за последние годы.
Казахстанский эксперт по нефтегазовым проектам Нурлан Жумагулов до подведения итогов 2022 года привел статистику, согласно которой с 2019 по 2021 года объем экспорта газа в КНР по газопроводу «Казахстан — Китай» снизился почти вдвое: с 13 млрд до 7,2 млрд кубометров.
Опасения Китая
В конце ноября премьер-министр Китая Ли Кэцян в ходе видеоконференции предупредил своего казахстанского коллегу Алихана Смаилова, что Пекин ждет обеспечения стабильных поставок газа, особенно в зимние месяцы. СМИ упоминали опасения КНР остаться в холодное время года без энергоресурсов.
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович в разговоре с «Политикой Сегодня" отметил, что Казахстан уже не в первый раз временно сокращает поставки Пекину во время повышенного внутреннего спроса зимой, но затем восполняет этот пробел.
«Тем не менее с учетом истощения ряда месторождений, не исключено что в перспективе Казахстану может не хватать собственных запасов и поэтому ему возможно придется договариваться с Россией, чтобы часть газа из РФ импортировать и перепродавать в Китай — такой вариант не исключен», — рассуждает собеседник «Политики Сегодня».
Российский газ
Действительно, Казахстан и Россия уже обсуждали вопросы увеличения закупок газа (объемы могут дойти до 10 млрд кубов) и создания «газового союза» вместе с Узбекистаном. Последнее эксперты Eurasianet называют одним из сценариев предотвращения потенциального топливного кризиса.
Союз подразумевает сотрудничество России, Казахстана и Узбекистана по вопросу контроля транспортировки энергоносителей. Идею озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с Токаевым.
Позднее вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов весьма осторожно назвал партнерство с Москвой «техническим контрактом», но никак не союзом. Станислав Митрахович объяснил это осторожностью формулировок во время беспрецедентных антироссийских санкций и риском попасть под вторичные ограничения.
Руководства Казахстана и Узбекистана в текущей обстановке могут не использовать такую терминологию, но по факту заключать какие-либо соглашения. Например, те, которые дадут возможность поставлять в Китай газ из России через Казахстан, либо совершать какие-то обменные операции, предположил собеседник «ПС».
Также эксперт не исключил реализацию во второй половине 20-х годов большого проекта по экспорту при участии России в Индию и Пакистан. В перспективе это было бы «экономически рационально», ведь там большой рынок и население, считает Митрахович.
20 января состоялся телефонный разговор Путина и Токаева, который был посвящен актуальным темам союзничества и стратегического партнерства России и Казахстана, в том числе в сфере энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.