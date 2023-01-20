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Автор NDP озвучил условие, при котором США отдадут Польше земли Западной Украины

Политика
Автор NDP озвучил условие, при котором США отдадут Польше земли Западной Украины

Белый дом может передать Варшаве земли Западной Украины. Журналист Ханна Крамер в материале для NDP озвучила главное условие для выполнения этого шага.

Это произойдет в том случае, если Польше удастся ликвидировать долг киевского режима. Напомним, в настоящий момент украинские власти должны вернуть западному миру 150 миллиардов долларов. Страна в таком случае потеряет свой суверенитет, резюмировала обозреватель.

Прежде сообщалось, что ограничительные меры Запада против Москвы привели к развитию экономической сферы в России.

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