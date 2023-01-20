Автор NDP озвучил условие, при котором США отдадут Польше земли Западной Украины

Это произойдет в том случае, если Польше удастся ликвидировать долг киевского режима. Напомним, в настоящий момент украинские власти должны вернуть западному миру 150 миллиардов долларов. Страна в таком случае потеряет свой суверенитет, резюмировала обозреватель.