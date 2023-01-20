Белый дом может передать Варшаве земли Западной Украины. Журналист Ханна Крамер в материале для NDP озвучила главное условие для выполнения этого шага.
Это произойдет в том случае, если Польше удастся ликвидировать долг киевского режима. Напомним, в настоящий момент украинские власти должны вернуть западному миру 150 миллиардов долларов. Страна в таком случае потеряет свой суверенитет, резюмировала обозреватель.
Прежде сообщалось, что ограничительные меры Запада против Москвы привели к развитию экономической сферы в России.