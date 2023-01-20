Минтранс России сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту

Движение автомобилей по переправе было остановлено с 13:00 по причине проведения ремонтно-восстановительных работ. Планировалось, что его откроют в 18:00. Однако проезд автомобилей по Крымскому мосту удалось возобновить досрочно. Первые автомобили по нему пустили в 16:05.