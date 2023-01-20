Минтранс России сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновили после временного закрытия в пятницу, 20 января. Об этом сообщили в Минтрансе России.
Движение автомобилей по переправе было остановлено с 13:00 по причине проведения ремонтно-восстановительных работ. Планировалось, что его откроют в 18:00. Однако проезд автомобилей по Крымскому мосту удалось возобновить досрочно. Первые автомобили по нему пустили в 16:05.
Ранее Росавтодор сообщил, когда будут установлены первые два пролета левой стороны автомобильной части Крымского моста. Дорожные службы должны выполнить надвижку в январе, передает телеканал «360».