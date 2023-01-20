Глава СК поручил обеспечить сохранность дома Лапина на Рижском проспекте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал принять меры по сохранению Дома Лапина в Санкт-Петербурге. Ранее суд постановил снести здание в рамках реализации девелоперского проекта.
Однако снос невозможен из-за возбужденного уголовного дела. Кроме того, здание является вещественным доказательством, уточнили в ведомстве. Главному следственному управлению СК России поручили сделать все, чтобы обеспечить сохранность постройки.
Ранее глава СК потребовал проверить информацию о возможном сносе исторического Дома княгини Шаховской в Северной столице. Активисты и местные жители просили команду губернатора Александра Беглова сберечь историческое здание, но власти никак на это не отреагировали.