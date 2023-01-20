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Глава СК поручил обеспечить сохранность дома Лапина на Рижском проспекте

Общество
Глава СК поручил обеспечить сохранность дома Лапина на Рижском проспекте

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал принять меры по сохранению Дома Лапина в Санкт-Петербурге. Ранее суд постановил снести здание в рамках реализации девелоперского проекта.

Однако снос невозможен из-за возбужденного уголовного дела. Кроме того, здание является вещественным доказательством, уточнили в ведомстве. Главному следственному управлению СК России поручили сделать все, чтобы обеспечить сохранность постройки.

Ранее глава СК потребовал проверить информацию о возможном сносе исторического Дома княгини Шаховской в Северной столице. Активисты и местные жители просили команду губернатора Александра Беглова сберечь историческое здание, но власти никак на это не отреагировали.

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