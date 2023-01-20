Лондон хочет взять на себя ведущую роль в проведении «трибунала» над Москвой

Британское государство хочет стать главным в проведении «трибунала» над Москвой из-за спецоперации на украинской земле. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Соединенного Королевства.
Как стало известно, ряд западных государств, в том числе и Великобритания, намереваются провести над российским руководством чрезвычайный суд. В британском МИД выразили уверенность в том, что Лондон в этом процессе займет главенствующую позицию.
«Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников», — говорится в заявлении ведомства.
Соответствующая информация была опубликована на официальном интернет-ресурсе британского кабинета министров 20 января.