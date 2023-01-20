Российский президент Владимир Путин лишь одним решением смог приструнить Организацию Объединенных Наций. Об этом рассказали авторы Sohu.
Согласно материалу издания «ПолитРоссия», ранее страны западного мира ввели против Москвы несколько пакетов ограничительных мер. После этого глава РФ заявил этим государствам об их предвзятом отношении к Кремлю, отмечается в статье. Отказ Путина выплачивать членские взносы в Европейскую экономическую комиссию поставил объединение на место, подчеркнули авторы.
Прежде стало известно о крахе плана Белого дома настроить Евросоюз против Пекина. Об этом ранее рассказали журналисты издания Global Times.