Согласно материалу издания «ПолитРоссия», ранее страны западного мира ввели против Москвы несколько пакетов ограничительных мер. После этого глава РФ заявил этим государствам об их предвзятом отношении к Кремлю, отмечается в статье. Отказ Путина выплачивать членские взносы в Европейскую экономическую комиссию поставил объединение на место, подчеркнули авторы.