Делегация российских ветеранов встретилась с побратимами в Сербии

Делегация российских ветеранов прибыла в Сербию, где встретилась с побратимами в Белграде. Ее возглавил основатель «Ветеранских вестей», член Общественного совета при Минобороны РФ, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.
В ходе встреч, которые проходили в республике, ветеранам вручили высокие общественные награды Медиахолдинга «Ветеранские вести», Общественного совета при Минобороны РФ и других организаций. Помимо этого, российская делегация посетила место, где будет возведен памятник основателю ВДВ Василию Маргелову.
По прибытию в Вршац россияне встретилась с правящим архиереем Банатской епархии Сербской Православной церкви епископом Никанором. Он благословил участников делегации на работы по поиску архивной информации о русских беженцах, пишет издание «Ветеранские вести».