Делегация российских ветеранов встретилась с побратимами в Сербии

В ходе встреч, которые проходили в республике, ветеранам вручили высокие общественные награды Медиахолдинга «Ветеранские вести», Общественного совета при Минобороны РФ и других организаций. Помимо этого, российская делегация посетила место, где будет возведен памятник основателю ВДВ Василию Маргелову.