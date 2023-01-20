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Делегация российских ветеранов встретилась с побратимами в Сербии

Общество
Делегация российских ветеранов встретилась с побратимами в Сербии

Делегация российских ветеранов прибыла в Сербию, где встретилась с побратимами в Белграде. Ее возглавил основатель «Ветеранских вестей», член Общественного совета при Минобороны РФ, ветеран боевых действий Вячеслав Калинин.

В ходе встреч, которые проходили в республике, ветеранам вручили высокие общественные награды Медиахолдинга «Ветеранские вести», Общественного совета при Минобороны РФ и других организаций. Помимо этого, российская делегация посетила место, где будет возведен памятник основателю ВДВ Василию Маргелову.

По прибытию в Вршац россияне встретилась с правящим архиереем Банатской епархии Сербской Православной церкви епископом Никанором. Он благословил участников делегации на работы по поиску архивной информации о русских беженцах, пишет издание «Ветеранские вести».

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