Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вызвала жесткую реакцию со стороны американских журналистов из-за постоянного уклонением от ответа на наиболее значимые вопросы. Об этом рассказали ведущие телеканала Fox News.
Причиной ожесточенных споров стала информация о ненадлежащем хранении секретных документов президентом США Джо Байденом. Недавно в зарубежных СМИ появились сведения, что адвокаты американского лидера обнаружили материалы в кабинете президента в Penn Biden Center, что является прямым нарушением закона. Впоследствии другая часть секретных бумаг была найдена в личном доме главы государства в Уилмингтоне, штат Делавэр.
«Пресс-служба Белого дома невероятно разочарована Жан-Пьер за то, что она отказывается отвечать на какие-либо вопросы по этой теме в зале брифингов», — прокомментировал один из собеседников канала.
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Жан-Пьер всячески пыталась избежать конкретных комментариев. Журналисты в шутку называли ее брифинги «черной дырой».
«Мы официально попросили пресс-секретаря привести в комнату для брифингов адвокатов президента, чтобы мы могли задать эти вопросы людям, к которым нас каждый раз направляют», — отметили они в публикации.
По мнению обозревателей, пресс-секретарь своими действиями «подрывает доверие к должности».
«Многие репортеры задаются вопросом, можно ли ей доверять», — усомнился корреспондент Today News Africa Саймон Атеба.
Ранее американская журналистка Дэбора Армстронг заявила, что цензура в западных социальных сетях достигла «небывалых масштабов».
По ее словам, наиболее ярко это проявляется в отношении конфликта на Украине. В США и Европе СМИ целенаправленно не публикуют информацию о преступлениях украинских националистов, что искажает представления населения о происходящем.