Сенатор Цеков исключил вариант «возвращения» Крыма в состав Украины

Не так давно американское руководство выразило готовность оказывать помощь Киеву в ходе российской спецоперации, а также поддержать его намерения осуществить захватнические действия в Крыму. Цеков корреспонденту РИА Новости заявил, что такой исход событий нереален, так как полуостров навсегда вошел в состав российского государства.