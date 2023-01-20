Украинская власть никогда не сможет установить контроль над Крымом. Такую точку зрения озвучил член Совфеда от полуострова Сергей Цеков.
Не так давно американское руководство выразило готовность оказывать помощь Киеву в ходе российской спецоперации, а также поддержать его намерения осуществить захватнические действия в Крыму. Цеков корреспонденту РИА Новости заявил, что такой исход событий нереален, так как полуостров навсегда вошел в состав российского государства.
«Для крымчан должно быть абсолютно очевидно, что никакие действия ни американцев, ни европейцев, и тем более украинцев не приведут к возвращению Крыма в состав Украины», — уточнил сенатор.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал западных политиков раскаяться за циничные поступки на протяжении восьми последних лет.