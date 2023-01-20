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Сенатор Цеков исключил вариант «возвращения» Крыма в состав Украины

Политика
Сенатор Цеков исключил вариант «возвращения» Крыма в состав Украины

Украинская власть никогда не сможет установить контроль над Крымом. Такую точку зрения озвучил член Совфеда от полуострова Сергей Цеков.

Не так давно американское руководство выразило готовность оказывать помощь Киеву в ходе российской спецоперации, а также поддержать его намерения осуществить захватнические действия в Крыму. Цеков корреспонденту РИА Новости заявил, что такой исход событий нереален, так как полуостров навсегда вошел в состав российского государства.

«Для крымчан должно быть абсолютно очевидно, что никакие действия ни американцев, ни европейцев, и тем более украинцев не приведут к возвращению Крыма в состав Украины», — уточнил сенатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал западных политиков раскаяться за циничные поступки на протяжении восьми последних лет.

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