Президент Грузии Зурабишвили отказалась поддерживать возобновление авиасообщения с Россией

Возобновление авиасообщения с Россией отказалась поддерживать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выступила против перелетов между странами.
Помимо этого, она заявила, что в Грузии следует ужесточить условия пребывания россиян. Однако ранее идею возобновления авиасообщения поддержали местные депутаты. Они считают, что такое решение положительно отразится на жителях республики.
Инициативу возобновить авиасообщение между Россией и Грузией осудили в МИД Украины. Там считают, что это противоречит «грузинскому курсу на получение членства в Евросоюзе».