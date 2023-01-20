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Президент Грузии Зурабишвили отказалась поддерживать возобновление авиасообщения с Россией

Общество
Президент Грузии Зурабишвили отказалась поддерживать возобновление авиасообщения с Россией

Возобновление авиасообщения с Россией отказалась поддерживать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она выступила против перелетов между странами.

Помимо этого, она заявила, что в Грузии следует ужесточить условия пребывания россиян. Однако ранее идею возобновления авиасообщения поддержали местные депутаты. Они считают, что такое решение положительно отразится на жителях республики.

Инициативу возобновить авиасообщение между Россией и Грузией осудили в МИД Украины. Там считают, что это противоречит «грузинскому курсу на получение членства в Евросоюзе».

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