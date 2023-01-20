Политолог Колчин: Германия умышленно тянет с поставками Украине танков Leopard

В интервью телеканалу «360» он объяснил, что Германия опасается издержек в случае затягивания российской спецоперации. Вокруг темы поставок танков ВСУ идут ожесточенные споры на Западе. При этом Германия старается максимально затянуть этот процесс и добиться его отмены.