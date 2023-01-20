Фонд борьбы с репрессиями организовал пресс-форум с участием журналистов из разных стран мира. Спикером на нем выступила журналистка из США Дэбора Армстронг. Она рассказала о том, насколько масштабна цензура в американских социальных сетях и СМИ.
Участница форума отметила, что единственной угрозой, с которой она сталкивалась в ходе своей работы, являлась цензура, которая сегодня достигла «небывалых масштабов». Особенно четко ее можно проследить в социальных сетях, где статьи Армстронг о событиях на Украине получают пометку о якобы недостоверности источника. Видеозаписи ее коллег также часто удаляются без объяснения причин, сообщается на сайте Фонда.
Отдельное внимание американская журналистка уделила тому, как в США освещаются события на Украине. По ее словам, западные СМИ не публикуют информацию о преступлениях украинских националистов. Армстронг считает, что именно поэтому американцы не видят угрозы в портале «Миротворец».
Помимо Дэборы Армстронг, на форуме также выступила французская журналистка Кристель Нэан, сообщает Федеральное агентство новостей. Она подчеркнула, что США и страны НАТО стремятся дискредитировать сотрудников прессы, аргументируя это «противостоянием фейкам и российской дезинфоромации».