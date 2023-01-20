Журналист Армстронг рассказала о массовом удалении видео о Донбассе в западных соцсетях

Участница форума отметила, что единственной угрозой, с которой она сталкивалась в ходе своей работы, являлась цензура, которая сегодня достигла «небывалых масштабов». Особенно четко ее можно проследить в социальных сетях, где статьи Армстронг о событиях на Украине получают пометку о якобы недостоверности источника. Видеозаписи ее коллег также часто удаляются без объяснения причин, сообщается на сайте Фонда.