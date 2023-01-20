Гигантская лужа у ЖК «Ручьи» в Петербурге мешает проходу людей и проезду машин

Однако администрация губернатора Александра Беглова снова проигнорировала прогнозы метеорологов. Теперь горожане вынуждены искать обходные пути, чтобы не промочить ноги в гигантской луже. Кроме того, местные жители боятся, что с приходом холодов вся вода на улицах превратится в лед.