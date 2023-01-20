Гигантская лужа у ЖК «Ручьи» в Петербурге мешает проходу людей и проезду машин

Жители Красногвардейского района Санкт-Петербурга пожаловались в Сети на огромную лужу. Из-за аномальной оттепели она образовалась у ЖК «Ручьи».
В одной из групп социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии лужи. На снимках видно, что она мешает проезду автомобилей, а также перекрывает тротуар для пешеходов.
«Это реки, не ручьи», — прокомментировала одна из пользователей в группе «ЖК РУЧЬИ».
Данной проблемы можно было бы избежать, если своевременно убирать снег, скопившийся после прошедших циклонов. Кроме того, о предстоящей оттепели предупреждали синоптики.
Однако администрация губернатора Александра Беглова снова проигнорировала прогнозы метеорологов. Теперь горожане вынуждены искать обходные пути, чтобы не промочить ноги в гигантской луже. Кроме того, местные жители боятся, что с приходом холодов вся вода на улицах превратится в лед.