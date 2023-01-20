Политолог Леви озвучил возможный срок вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Хельсински и Стокгольм могут стать членами Североатлантического альянса до конца 2023 года. Такой информацией поделился политолог Дмитрий Леви.
Он указал на крайне серьезные планы Финляндии и Швеции касательно вступления в НАТО и подчеркнул, что этот шаг является лишь вопросом времени. Анкара своей риторикой тормозит присоединение этих государств к Альянсу, напомнил он.
«Я бы не удивился, вступи Швеция и Финляндия в НАТО до конца года», — заявил эксперт.
Турция преследует собственную выгоду, а северные государства в настоящий момент не намерены идти на выполнение условий Стамбула, добавил Леви.