«Ушастая декоммунизация». В Кисловодске улица Карла Маркса превратилась в Чебурашкинскую

В Кисловодске жители и гости города переименовали улицу Карла Маркса в Чебурашкинскую — пока что неофициально. Именно там снимали одну из ключевых сцен самого кассового российского фильма «Чебурашка». Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города.