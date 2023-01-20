«Ушастая декоммунизация». В Кисловодске улица Карла Маркса превратилась в Чебурашкинскую

В Кисловодске жители и гости города переименовали улицу Карла Маркса в Чебурашкинскую — пока что неофициально. Именно там снимали одну из ключевых сцен самого кассового российского фильма «Чебурашка». Об этом сообщили представители пресс-службы администрации города.
«Такое название пошло от отдыхающих, которые спрашивают у местных жителей, как пройти к Чебурашкинской улице, которую показывали в фильме. В Кисловодске снимали многие сцены кинокартины. На большие экраны попали улицы Карла Маркса, Вокзальная, Курортный бульвар, Колоннада, площадка у грота Демона, окрестности города», — уточнили они.
Градоначальник Евгений Моисеев подчеркнул, что в городе появилась традиция петь знаменитую песню про день рождения в конце киноленты. В свою очередь руководство Мосфильма поблагодарило Кисловодск за «неоценимую поддержку в создании фильма».
Ранее стало известно, что с «Чебурашкой» ознакомятся и депутаты Государственной думы РФ. Фильм покажут 25 января в малом зале Госдумы. Создатели кинокартины предупредили парламентариев, что сюжет отличается от «классического советского мультфильма и книги».
«Чебурашка» за неполный январь собрал в прокате более 4,3 млрд рублей, обогнав первую часть «Аватара» и комедию «Холоп». Таким образом добрая история о необычном ушастом зверьке стала самым кассовым фильмом в истории российского проката на сегодня.