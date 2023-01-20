Мобилизованных по ошибке многодетных отцов из Забайкальского края вернут домой

Глава Забайкалья подчеркнул, что самим мобилизованным и их родственникам не нужно предпринимать никаких действий или писать обращения. Мобилизованные по ошибке граждане будут возвращены домой по спискам. Отмечается, что решением данного вопроса занимаются региональные военкоматы совместно с командирами призванных на службу бойцов.