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Мобилизованных по ошибке многодетных отцов из Забайкальского края вернут домой

Общество
Мобилизованных по ошибке многодетных отцов из Забайкальского края вернут домой

Многодетные отцы из Забайкальского края, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, будут возвращены домой. Об этом заявил губернатор региона Александр Осипов.

Глава Забайкалья подчеркнул, что самим мобилизованным и их родственникам не нужно предпринимать никаких действий или писать обращения. Мобилизованные по ошибке граждане будут возвращены домой по спискам. Отмечается, что решением данного вопроса занимаются региональные военкоматы совместно с командирами призванных на службу бойцов.

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