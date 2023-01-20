Новым председателем Счетной палаты может стать замглавы Администрации президента РФ Козак

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак может занять пост главы Счетной палаты. Такая информация появилась в СМИ 20 января.
Как рассказали источники РБК, Козак в настоящий момент является главным претендентом на эту должность. При этом обсуждение соответствующего вопроса в Москве еще не закончено, уточнили они.
В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждать или опровергать данные сведения отказался.
«Никогда не анонсируем», — заявил он.
Стоит напомнить, что экс-руководитель СП Алексей Кудрин ушел с этой должности осенью 2022 года. После чего он занял пост в корпорации «Яндекс».