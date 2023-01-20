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Новым председателем Счетной палаты может стать замглавы Администрации президента РФ Козак

Политика
Новым председателем Счетной палаты может стать замглавы Администрации президента РФ Козак

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак может занять пост главы Счетной палаты. Такая информация появилась в СМИ 20 января.

Как рассказали источники РБК, Козак в настоящий момент является главным претендентом на эту должность. При этом обсуждение соответствующего вопроса в Москве еще не закончено, уточнили они.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждать или опровергать данные сведения отказался.

«Никогда не анонсируем», — заявил он.

Стоит напомнить, что экс-руководитель СП Алексей Кудрин ушел с этой должности осенью 2022 года. После чего он занял пост в корпорации «Яндекс».

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