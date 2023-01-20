«Все поделено и продано». Дудчак рассказал о планах Запада на Украину

Украинские власти поддерживают продолжение боевых действий якобы за независимость страны, отправляя простых украинцев на убой, а между тем и ресурсы, и территории Украины уже давно принадлежат Западу.
Об этом в ходе организованного МИА «Россия сегодня» круглого стола на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?» рассказал политолог Александр Дудчак. Заявление эксперта цитирует информационный портал RUBALTIC.RU.
«Люди, которых отправляют на убой, они не понимают, что они не идут воевать за Украину, им не за что воевать. По сути дела, Украина превращена в территорию с набором ресурсов. – подчеркнул эксперт. – Если каким-то образом останется контроль над этой территорией, эти ресурсы и территория уже поделены. Уже все продано. Долги достигли такой величины, что погашать их никто не собирается».
Западные «кредиторы», добавил Дудчак, передали Украине вооружений более чем на 100 миллиардов долларов. И они, конечно, не собираются «брать деньгами».
Киеву придется расплачиваться территориями и оставшимися активами, которые западные страны с радостью примут в качестве оплаты оружия, если у них будет такая возможность.
«Смысла воевать дальше нет. <…> У Пентагона планы на 5 лет на производство вооружения, как их можно остановить? Нынешняя власть Украины живет в режиме велосипеда – пока она крутит педали, пока обеспечивает боевые действия, она существует», – добавил Дудчак в заключение.
Напомним, ранее стало известно, что Пентагон согласовал передачу Украине дополнительно 90 бронемашин Stryker и 59 БМП Bradley. В общей сложности очередной пакет военной помощи, которую США выделят Киеву, составит 2,5 миллиарда долларов.