МИД России осудил Кишинев за блокировку русскоязычных СМИ

Действия Кишинева в отношении русскоязычных изданий идут вразрез со свободой средств массовой информации. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России 20 января.
Ранее стало известно, что молдавское руководство заблокировало в стране два интернет-ресурса, которые публиковали информацию на русском языке. Во внешнеполитическом ведомстве осудили эти меры, назвав их нарушением прав русскоговорящих граждан. В МИД России также призвали Кишинев отменить дискриминационные ограничения, которые ранее ввелись в отношении российских изданий.
Молдавия ранее ввела запрет на вещание шести русскоязычных телеканалов. Соответствующий запрет был введен еще в декабре прошлого года.