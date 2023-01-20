МИД России осудил Кишинев за блокировку русскоязычных СМИ

Ранее стало известно, что молдавское руководство заблокировало в стране два интернет-ресурса, которые публиковали информацию на русском языке. Во внешнеполитическом ведомстве осудили эти меры, назвав их нарушением прав русскоговорящих граждан. В МИД России также призвали Кишинев отменить дискриминационные ограничения, которые ранее ввелись в отношении российских изданий.