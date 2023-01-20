Сомнолог Новиков связал появление бессонницы с употреблением антибиотиков

Нарушения сна могут возникать из-за приема лекарственных препаратов, в частности, антибиотиков. Об этом предупредил врач-сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков.
Если человек испытывает негативные эффекты при употреблении препаратов, об этом следует сообщает специалисту. Однако проблемы со сном могут возникать и по причине самой болезни.
Виновником бессонницы часто становится депрессивное расстройство. Помимо этого, ночные пробуждения могут быть связаны с нарушениями дыхания во сне, передает РИАМО.
Специалист отметил, что критический минимум сна составляет шесть часов. Оптимальным временем для отдыха он назвал период в восемь часов.