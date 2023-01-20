Хельсинки и Таллин заинтересованы в дальнейшей эскалации украинского кризиса, так как толкают Запад к силовому захвату Крыма. Об этом заявили авторы журнала The American Conservative.
Американские аналитики подчеркнули, что премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее эстонская коллега Кая Каллас неоднократно настаивали на увеличении вмешательства в конфликт. В частности, они предлагали оказать Киеву всю необходимую поддержку в случае атаки российского полуострова. По мнению TAC, сложившаяся ситуация говорит о безумии западных лидеров.
Ранее постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов предостерег США и ЕС от попытки проверить Россию на прочность. Москва полностью готова к защите своих территорий, добавил он.