Британская полиция расследует инцидент с не пристегнувшимся в автомобиле премьером Сунаком

Речь идет об инциденте, когда премьер отстегнулся, чтобы записать ролик для своих соцсетей. Ему может грозить штраф до 500 фунтов стерлингов за нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что Сунак признал свою ошибку и принес извинения.