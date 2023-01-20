Британская полиция расследует инцидент с не пристегнувшимся в автомобиле премьером Сунаком

Правоохранительные органы Британии инициировали расследование против главы правительства страны Риши Сунака из-за езды с непристегнутым ремнем безопасности. Об этом информирует газета The Guardian.
Речь идет об инциденте, когда премьер отстегнулся, чтобы записать ролик для своих соцсетей. Ему может грозить штраф до 500 фунтов стерлингов за нарушение правил дорожного движения. Отмечается, что Сунак признал свою ошибку и принес извинения.
Напомним, ранее в Конгрессе США потребовали начать расследование против главы государства Джо Байдена из-за скандала с хищением секретных документов времен его вице-президентства.