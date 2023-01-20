Приемная мать Суховского рассказала о странных обстоятельствах смерти 18-летнего актера

Суховский уехал в столицу поступать в Московскую театральную школу Олега Табакова, однако попытка стать студентом не увенчалась успехом. Тогда юноша решил устроиться на стройку и параллельно ходить на пробы. Молодой актер не хотел быть финансово зависимым от родителей, поэтому сказал, что приедет домой, когда получит зарплату. Начальник долгое время оттягивал этот момент, пока все не закончилось трагическим случаем.