Приемная мать Суховского рассказала о странных обстоятельствах смерти 18-летнего актера

Актер Арсен Суховский погиб от удара током во время работы на строительном объекте в Москве. Его приемная мать и продюсер Юлианна Медведева сообщила, что тело ее сына обнаружили только на второй день после трагедии.
Суховский уехал в столицу поступать в Московскую театральную школу Олега Табакова, однако попытка стать студентом не увенчалась успехом. Тогда юноша решил устроиться на стройку и параллельно ходить на пробы. Молодой актер не хотел быть финансово зависимым от родителей, поэтому сказал, что приедет домой, когда получит зарплату. Начальник долгое время оттягивал этот момент, пока все не закончилось трагическим случаем.
«Как рассказал мне его напарник, он пошел к начальнику требовать зарплату, а тот отправил его в трансформаторную будку делать фотографии счетчиков. Он, как ни в чем не бывало, не чувствуя подвоха, пошел, а когда входил, его ударило током», — цитирует приемную мать Суховского телеканал «360».
Тело юноши обнаружили только на второй день после гибели. Следственный комитет по Московской области завел уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности. Начальник строительного объекта от комментариев отказался.