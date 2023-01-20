Кедми: американцы не могут своими танками победить Россию на поле боя

Страны западного военного блока НАТО не в состоянии переломить ход российской спецоперации и спасти Украину от поражения. И поставки украинским вооруженным силам западных танков этой ситуации не изменит.
Уверенность в этом в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» высказал израильский политолог и военный эксперт Яков Кедми.
По его словам, Североатлантический Альянс делает вид, что у США и Евросоюза еще есть какие-то боевые возможности, которые они приберегают на будущее, не предоставляя пока Украине. Но реальность заключается в том, что Россия в военном плане обладает гораздо большими возможностями.
«Поражения России на поле боя на Украине быть не может. Оно может произойти только по вине руководства. Объективно нет условий для того, чтобы российская армия потерпела поражение на Украине», – убежден эксперт.
Страхи по поводу того, что украинская армия, получив от западных партнеров военную помощь в виде сотен единиц тяжелых танков и другой бронетехники, сможет остановить продвижение российских войск и помешать им выполнить задачи спецоперации, не имеют под собой никаких оснований.
У стран НАТО, и в первую очередь у США, физически нет такого количества готовых к боевым действиям танков, чтобы можно было рассчитывать при их помощи нанести России поражение.
Именно из-за нехватки тяжелой военной техники у Соединенных Штатов, сейчас обсуждается передача ВСУ британских и немецких танков – Challenger и Leopard, количество которых позволяет оказать такую помощь. Но это отменяет того, что у НАТО нет сил и средств продолжать поддерживать киевский режим поставками западной техники.
«Какие танки? Где танки? Пусть поставят. Объективно у них нет танков для поставки на Украину. Американские танки находятся в Соединенных Штатах – сколько их есть? Они не способны, американцы не могут своими танками сегодня победить Россию на поле боя. И я не вижу смысла раскладывать, занимать время людей, объясняя, что это такое», – подчеркнул Кедми.
Напомним, накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Соединенные Штаты пока не видят необходимости в том, чтобы предоставить Украине танки Abrams. Тем более, что подобную технику слишком сложно и дорого обслуживать.