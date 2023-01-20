Кедми: американцы не могут своими танками победить Россию на поле боя

По его словам, Североатлантический Альянс делает вид, что у США и Евросоюза еще есть какие-то боевые возможности, которые они приберегают на будущее, не предоставляя пока Украине. Но реальность заключается в том, что Россия в военном плане обладает гораздо большими возможностями.