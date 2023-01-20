Politico: ряд западных стран намерен создать коалицию для давления на Берлин в вопросе поставок танков Киеву

Несколько западных стран начали работу над созданием коалиции, которая будет оказывать давление на Германию в вопросе передачи танков Украине. Об этом сообщает газета Politico.
В публикации говорится, что на Западе растет разочарование из-за того, что немецкое правительство настаивает на первом шаге Пентагона в вопросе поставок танков. По информации издания коалицию для давления на Германию возглавляет Польша. Вероятно, они могут предпринять первые шаги на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн.
«Этот шаг является частью новой многосторонней кампании США и западных союзников, направленной на то, чтобы убедить руководство Германии изменить свое мнение по вопросу о танках», — пишет автор материала.
Отмечается, что страны должны получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух государств, у которых есть немецкие танки Leopard, заявили газете, что их власти могут присоединиться к этим усилиям.