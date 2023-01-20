Politico: ряд западных стран намерен создать коалицию для давления на Берлин в вопросе поставок танков Киеву

В публикации говорится, что на Западе растет разочарование из-за того, что немецкое правительство настаивает на первом шаге Пентагона в вопросе поставок танков. По информации издания коалицию для давления на Германию возглавляет Польша. Вероятно, они могут предпринять первые шаги на встрече контактной группы по поддержке Украины на авиабазе Рамштайн.