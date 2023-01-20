В Татарстане утвердили порядок предоставления соцвыплат на жилье беженцам

Граждане при покупке квартиры с использованием госпомощи имеют право добавлять собственные, а также заемные деньги. Для оформления сертификата получатель должен предоставить в МФЦ заявление и документы, удостоверяющие личность и прописку в Херсоне или Херсонской области, а также данные своего банковского лицевого счета. И, кроме того, перевод на русский язык к документам, заполненным на украинском языке, уточнили в ведомстве.