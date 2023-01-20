В Татарстане утвердили порядок предоставления соцвыплат на жилье беженцам

Татарстанские власти утвердили порядок предоставления соцвыплат на покупку жилья для жителей из Херсона и Херсонской области, вынужденных покинуть место жительства. Постановление об этом подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Как сообщает «Реальное время», сумму выплаты рассчитывают как произведение норматива стоимости 1 м² общей площади жилья, устанавливаемого Минстроем, и норматива обеспечения общей площадью жилого помещения, составляющего 33 м² для одиноко проживающих людей, 42 м² – для семей из двух граждан и по 18 м² на одного жильца – для семей из трех и больше человек.
Граждане при покупке квартиры с использованием госпомощи имеют право добавлять собственные, а также заемные деньги. Для оформления сертификата получатель должен предоставить в МФЦ заявление и документы, удостоверяющие личность и прописку в Херсоне или Херсонской области, а также данные своего банковского лицевого счета. И, кроме того, перевод на русский язык к документам, заполненным на украинском языке, уточнили в ведомстве.