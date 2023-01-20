Песков посоветовал Западу раскаяться в цинизме последних восьми лет

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратился к главам западных государств с довольно неожиданным призывом. Об этом стало известно 20 января.
По мнению пресс-секретаря российского президента, политикам западного мира необходимо раскаяться в своих циничных поступках, которые они совершали на протяжении восьми лет. При этом Песков подчеркнул, что для урегулирования кризисной ситуации Западу необходимо вернуться в конец 2021 года, когда Москва предложила поднять на обсуждение вопросы, которые ее волнуют.
Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель раскрыла истинную цель Минских соглашений. По ее словам, этот договор нужен был лишь для того, чтобы позволить Киеву набраться сил.