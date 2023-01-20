Песков посоветовал Западу раскаяться в цинизме последних восьми лет

По мнению пресс-секретаря российского президента, политикам западного мира необходимо раскаяться в своих циничных поступках, которые они совершали на протяжении восьми лет. При этом Песков подчеркнул, что для урегулирования кризисной ситуации Западу необходимо вернуться в конец 2021 года, когда Москва предложила поднять на обсуждение вопросы, которые ее волнуют.