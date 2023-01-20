С Новым Годом!

Песков: в вопросе частичной мобилизации следует ориентироваться на слова Путина

Армия
Песков: в вопросе частичной мобилизации следует ориентироваться на слова Путина

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков призвал граждан ориентироваться на слова главы государства по поводу вопросов о частичной мобилизации.

Государственный деятель таким образом высказался насчет публикаций в Сети, связанных с тем, что якобы указ Путина о частичной мобилизации до сих пор продолжает действовать.

«Мы ориентируемся на сказанное [о мобилизации] президентом: в рамках частичной мобилизации то число мобилизованных, которое планировалось, было обеспечено», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Он отметил, что дальше начался обычный призыв на срочную службу, поэтому Песков предложил россиянам ориентироваться лишь на слова Путина.

#песков #путин #частичная мобилизация