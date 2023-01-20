«Обход санкций». Юшков оценил «сингапурскую лазейку» для продажи нефти РФ

Сингапурский способ продажи российской нефти, при котором она смешивается с сырьем из других стран, после чего экспортируется покупателям по всему миру, является «лазейкой» для получения большего дохода.
Об этом в комментарии информационному порталу Pravda.Ru рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
При этом эксперт отметил, что информация о таком способе продажи нефти из РФ в Сингапуре нуждается в перепроверке. Но подобное решение расширяет рынки сбыта российского сырья. Ведь Соединенным Штатам и странам Евросоюза запрещено покупать российскую нефть, напомнил Юшков.
Этот запрет, по его словам, распространяется и на смеси нефти из разных стран. На каждом конкретном танкере страна производить должна указать долю и объем своей нефти. Если эта информация не указана, загружать ничего нельзя.
Поэтому в случае с Сингапуром, по мнению Юшкова, речь может идти о контрабанде.
Российским компаниям, добавил эксперт, выгодно продавать подобную смесь нефти азиатским странам, которые не вводили эмбарго на российское черное золото и могут свободно его покупать.
«Тут логика может быть экономическая, потому что на российскую нефть они просят скидку, которая доходит до 30-35 долларов на каждый баррель. Соответственно, на какую-то другую смесь, которая является не российской, они уже не будут иметь оснований эту скидку просить. Поэтому можно будет свою нефть продать дороже», – объяснил эксперт.
Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что власти Сингапура не вводили запрета на импорт российской нефти. И теперь в портах этой страны сырье из РФ могут смешивать с нефтью из других стран, чтобы затем полученную смесь с большой выгодой реализовывать на международном рынке.
Такие подозрения у стран Запада возникли в связи с тем, что Сингапур в 2022 году получил 2,6 миллиона баррелей нефти, то есть в 40 раз больше, чем годом ранее.