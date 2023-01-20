«Обход санкций». Юшков оценил «сингапурскую лазейку» для продажи нефти РФ

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что власти Сингапура не вводили запрета на импорт российской нефти. И теперь в портах этой страны сырье из РФ могут смешивать с нефтью из других стран, чтобы затем полученную смесь с большой выгодой реализовывать на международном рынке.